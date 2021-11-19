В Рязани экс-замглаву отдела полиции Чешковского перевели из СИЗО под домашний арест

Майора Рязанской полиции Юрия Чешковского выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Заседание суда состоялось в четверг, 18 ноября. Следователь по особо важным делам ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чешковского. Сторона защиты и обвиняемый просили избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста, залога или подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе заседания суд отказал продлевать срок содержания в СИЗО и перевёл экс-замглаву отдела полиции под домашний арест сроком на 1 месяц 19 суток, до 5 января 2022 года включительно.

Уточняется, что постановление может быть обжаловано в Рязанском областном суде в течение трех суток со дня его вынесения.

Напомним, Чешковский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).