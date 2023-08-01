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В Рязани изменят схему движения общественного транспорта 2 августа

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Площадь Ленина, Рязань
Фото: администрация Рязани

В связи с проведением праздника «Рязань — столица ВДВ» с 7.00 до 12.30 2 августа будет закрыто движение транспорта по площади Ленина. Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме.

Изменения в маршрутах движения троллейбусов МУП «Управление Рязанского троллейбуса»:

— троллейбусы маршрута № 1 следуют до остановочного пункта «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского до остановки «пл. Мичурина» и обратно;

— троллейбусы маршрута № 3 при движении из мкр. Дашково-Песочня до остановочного пункта «Художественный музей» будут следовать по своему маршруту, далее по улицам Ленина, Есенина, Спортивной, Гагарина до остановочного пункта «ЦПКиО», при движении из мкр. Горроща от остановочного пункта «Радиоуниверситет» будут следовать по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Горького, Новой, Касимовскому шоссе, далее по своему маршруту;

— троллейбусы маршрута № 5 от конечной остановки «ул. Строителей» будут следовать по улицам Островского, Чкалова, Вокзальной, Первомайскому проспекту, Маяковского, до пл. Мичурина, далее на разворот, далее по улицам Маяковского, Первомайскому проспекту, Вокзальной, Чкалова, Островского, Строителей (без межрейсового отстоя), Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивной, Есенина, до Театральной площади, далее на разворот, далее по улицам Есенина, Спортивной, Гагарина, Стройкова, Островского, Строителей (конечная);

— троллейбусы маршрута № 10 от остановки «ул. Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина до Театральной площади и обратно.

Изменения в маршрутах движения автобусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:

— автобусы маршрутов № 7, 11, 13, 17 на участке пути между остановочными пунктами «Дом художника» и «Библиотека им. Горького» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам.

Изменения в маршрутах движения автобусов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками:

— автобусы маршрутов № 46М2, 47М2, 49М2, 53М2, 65М2, 66М2, 68М2, 73М2, 75М2, 99М2 на участке пути между остановочными пунктами «Дом художника» и «Библиотека им. Горького» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам;

— автобусы маршрута № 41М2 на участке пути между остановочными пунктами «Дом художника» и «Детский мир» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, Соборной, далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута № 77М2 при движении из пос. Карцево на участке пути между остановочными пунктами «Цирк» и «Дом художника» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Ленина, Семинарской, Сенной, далее по своему маршруту, при движении от пос. Мехзавода путь следования не меняется;

— автобусы маршрута № 90М2 на участке пути между остановочными пунктами «Магазин Фаворит» и «Гостиница Первомайская» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по ул. Каширина, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту.

Движение транспорта по Сенной ул. от пересечения с ул. Семинарской до Первомайского проспекта будет временно приостановлено во время движения личного состава Рязанского территориального гарнизона.

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