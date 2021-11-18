В Рязани изменят Положение о пенсии за выслугу лет чиновникам

Члены комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы одобрили изменения в Положение о пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Рязани. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Для исключения выявленных коррупциогенных факторов и приведения документа в соответствие с действующим законодательством в Положении устанавливаются сроки регистрации заявления о назначении пенсии за выслугу лет кадровой службой и сроки передачи документов в уполномоченное структурное подразделение администрации города Рязани, а также уточняется срок для расчета пенсии за выслугу лет уполномоченным структурным подразделением администрации города Рязани и устанавливаются причины отказа в установлении пенсии за выслугу лет.

Депутаты рассмотрели информацию городской администрации о результатах мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму в Рязани за третий квартал 2021 года. Было отмечено, что в указанный период была завершена актуализация паспортов безопасности объектов сферы образования города.

Также депутаты заслушали информацию администрации города о деятельности общественного объединения «Народного дружина города Рязани» и об организации профилактической работы среди подростков, находящихся в социально опасном положении.

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