Четверг, 15 июня, 2023
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В Рязани изменят назначение земельного участка на Старообрядческом проезде

7info

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопросы внесения изменений в Генеральный план города в отношении территории прилегающей к земельному участку в районе дома № 1 по Старообрядческому проезду. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Проектом предлагается отнести данный участок к зоне прочих обслуживающих и деловых объектов (административные деловые объекты, объекты культуры и искусства и пр.).

Подготовленный проект корректировок выполнен с учетом требований региональных и городских нормативов.

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