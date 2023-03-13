В Рязани изменится схема движения транспорта

В Рязани на пересечениях Первомайского проспекта и улицы Вокзальной, а также улиц Интернациональной и Бирюзова будет изменена организация движения транспорта. Это делается для увеличения пропускной способности, – сообщили в управлении благоустройства города.

На улице Вокзальной при движении со стороны ж/д вокзала «Рязань-1» по правой стороне будет разрешён поворот направо, со средней полосы также направо, а с левой – прямо и направо.

При движении со стороны ж/д вокзала «Рязань-2» с правой полосы разрешённые направления – направо, прямо и налево, а со средней и левой полос – только налево.

Изменения заработают 14 марта.

На улице Интернациональной при движении в сторону улицы Бирюзова будет разрешён левый поворот с двух полос в направлении Северной окружной дороги.

Изменения будут внесены с 21 марта.

Существующие дорожные знаки заменят, в режим работы светофоров внесут изменения.

В мэрии Рязани попросили автомобилистов учитывать эти сведения.