В Рязани изменили маршруты движения троллейбусов из-за аварии

Из-за аварии на Московском шоссе в понедельник, 15 января, в Рязани изменили маршруты движения сразу нескольких троллейбусов, сообщает мэрия.

Троллейбусы №9, №10 и №16 по направлению в центр едут через улицу Мервинскую. Движение троллейбусов №1 временно остановлено.

ДТП произошло рядом с остановкой «Дом книги» в сторону «Премьера». По информации в соцсетях, в правом ряду столкнулись три машины.

Ранее в сети появилось видео, на котором пассажиры вышли толкать застрявший на Московском шоссе троллейбус.