Понедельник, 15 января, 2024
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В Рязани изменили маршруты движения троллейбусов из-за аварии

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Фото: "АвтоБлог Рязань"
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Из-за аварии на Московском шоссе в понедельник, 15 января, в Рязани изменили маршруты движения сразу нескольких троллейбусов, сообщает мэрия.

Троллейбусы №9, №10 и №16 по направлению в центр едут через улицу Мервинскую. Движение троллейбусов №1 временно остановлено.

ДТП произошло рядом с остановкой «Дом книги» в сторону «Премьера». По информации в соцсетях, в правом ряду столкнулись три машины.

Ранее в сети появилось видео, на котором пассажиры вышли толкать застрявший на Московском шоссе троллейбус.

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