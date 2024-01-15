В Рязани изменили маршруты движения троллейбусов из-за аварии

Из-за аварии на Московском шоссе в понедельник, 15 января, в Рязани изменили маршруты движения сразу нескольких троллейбусов, сообщает мэрия.
Троллейбусы №9, №10 и №16 по направлению в центр едут через улицу Мервинскую. Движение троллейбусов №1 временно остановлено.
ДТП произошло рядом с остановкой «Дом книги» в сторону «Премьера». По информации в соцсетях, в правом ряду столкнулись три машины.
Ранее в сети появилось видео, на котором пассажиры вышли толкать застрявший на Московском шоссе троллейбус.