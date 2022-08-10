Татьяна Проводина

У рязанки изъяли LEXUS за уклонение от уплаты таможенных платежей

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Автомобиль поместили на склад временного хранения. Факт неуплаты таможенных платежей в 2,3 млн рублей при ввозе машины выявили сотрудники Тульской таможни.

Уголовное дело возбуждено по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей». Жительнице Рязани грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

LEXUS 2007 года выпуска ввёз в Россию в январе гражданин Абхазии. Ввоз авто для личного пользования прошёл с освобождением от уплаты таможенных платежей. В нарушение закона ТС до истечения установленного срока было передано в личное пользование гражданину России.

«Автомобиль с абхазскими номерами остановили для проверки в Рязани. Находившаяся за рулём женщина предъявила свидетельство о регистрации ТС в Республике Абхазия и страховой полис. Других документов жительница Рязани не предоставила», – пояснил замначальника Тульской таможни Сергей Жильцов.

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