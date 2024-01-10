В Рязани из-за ремонта водопровода на ул. Свободы ограничено движение транспорта

10 января в Рязани в районе РГУ им. С. А. Есенина ограничено движение транспорта из-за проведения ремонтных работ на водопроводе. Ограничения будут действовать до конца дня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за ограничений изменятся маршруты троллейбусов № 3 и № 10. В строну Дашково-Песочни они будут ездить через площадь Театральную по улице Есенина, обратно — по своему маршруту.

Места проведения работ огорожены.

Мэрия просит рязанцев учитывать информацию при составлении маршрута.