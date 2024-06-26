В Рязани из-за ремонта теплотрассы изменят маршруты общественного транспорта

В связи с проведением аварийного ремонта теплотрассы в районе дома № 26/6 по улице Грибоедова и перекрытием движения транспорта с 12:00 27 июня до 24:00 28 июня, движение городского пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусы маршрутов № 3 и № 10 от остановочного пункта «Библиотека имени Горького» будут следовать по улице Ленина, улице Есенина, а затем по своим маршрутам. При движении в обратном направлении от остановочного пункта «Мясокомбинат» — по улице Есенина, улице Ленина, далее по своим маршрутам;

Автобусы маршрута № 23 от остановочного пункта «Библиотека имени Горького» проследуют по улице Ленина, улице Есенина, а затем по своим маршрутам. При движении в обратном направлении от остановочного пункта «Мясокомбинат» — по улице Есенина, улице Ленина, далее по своим маршрутам;

Автобусы маршрутов № 65М2, 66М2, 99М2 от остановочного пункта «Мясокомбинат» проследуют по улицам Есенина, Подгорной, Свободы до остановки «Площадь Свободы», а затем по своим маршрутам. При движении от остановки «Площадь Свободы» автобусы будут следовать по улицам Свободы, Подгорной, Есенина, Грибоедова, далее по своим маршрутам.

На время ремонта будут установлены соответствующие дорожные знаки. Мэрия Рязани просит горожан учитывать эту информацию при планировании маршрута.