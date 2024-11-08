В Рязани из-за озеленения улиц ограничат парковку транспорта

В связи с работами по озеленению в центре Рязани, автомобилистов убедительно просят освободить от парковки автомобилей следующие участки дорог:

— С 8 ноября по 12 ноября:

— С 08:00 до 17:00 — по улице Свободы от улицы Радищева до улицы Маяковского.

— С 07:00 до 19:00 — по улице Яхонтова от улицы Есенина до улицы Свободы.

Кроме того, в период с 6:00 до 13:00 8 ноября будет ограничено движение транспорта по Скорбященскому проезду от улицы Халтурина до дома 1а.

Администрация города обращается к рязанцам с просьбой учесть информацию и не оставлять свои автомобили на этих территориях.