Понедельник, 17 июня, 2024

В Рязани из-за неисправности зарядного устройства загорелась квартира

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/GUmchs62

Крупный пожар произошел 15 июня на улице Тимакова в Рязани. О нем сообщает пресс-служба МЧС России по рязанской области.

Загорелась квартира на 9 этаже многоквартирного дома. На тот момент ее владельцы находились дома. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность зарядного устройства для телефона.

Отмечается, что пожарные ликвидировали возгорание за 17 минут. Из огня спасли 3-х человек, 6 человек эвакуировали. Один из жильцов получил отравление угарным газом, но от госпитализации отказался.

В Рязани из-за неисправности зарядного устройства загорелась квартира
В Рязани из-за неисправности зарядного устройства загорелась квартира
В Рязани из-за неисправности зарядного устройства загорелась квартира

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