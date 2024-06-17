В Рязани из-за неисправности зарядного устройства загорелась квартира

Крупный пожар произошел 15 июня на улице Тимакова в Рязани. О нем сообщает пресс-служба МЧС России по рязанской области.

Загорелась квартира на 9 этаже многоквартирного дома. На тот момент ее владельцы находились дома. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность зарядного устройства для телефона.

Отмечается, что пожарные ликвидировали возгорание за 17 минут. Из огня спасли 3-х человек, 6 человек эвакуировали. Один из жильцов получил отравление угарным газом, но от госпитализации отказался.