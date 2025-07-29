В Рязани из-за аварии отключено электроснабжение на нескольких улицах

Во вторник, 29 июля, в Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались дома по следующим адресам:

— ул. Новая

— ул. Колхозная

— ул. Циолковского

— ул. Машиностроителей

— ул. Есенина

— ул. Николодворянская

— ул. Маяковского

— проезд Яблочкова

— ул. Лесопарковая

— ул. Урицкого

— ул. Электрозаводская

— площадь Соборная

— ул. 26 Бакинских комиссаров.

Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам. В РГРЭС сообщили, что электроснабжение будет восстановлено в течение четырёх часов с момента отключения.