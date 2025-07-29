В Рязани из-за аварии отключено электроснабжение на нескольких улицах

Во вторник, 29 июля, в Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались дома по следующим адресам:
— ул. Новая
— ул. Колхозная
— ул. Циолковского
— ул. Машиностроителей
— ул. Есенина
— ул. Николодворянская
— ул. Маяковского
— проезд Яблочкова
— ул. Лесопарковая
— ул. Урицкого
— ул. Электрозаводская
— площадь Соборная
— ул. 26 Бакинских комиссаров.
Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам. В РГРЭС сообщили, что электроснабжение будет восстановлено в течение четырёх часов с момента отключения.