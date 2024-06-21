В Рязани из строительного гипермаркета украли шуруповёрт

В Рязани полиция задержала двоих мужчин, которых подозревают в краже шуруповёрта. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

Инцидент произошёл в одном из строительных гипермаркетов города. Полиции удалось установить, что к краже могут быть причастны ранее судимые рязанцы 35 и 36 лет. Подозреваемых задержали. Выяснилось, что они отсоединили антикражный датчик, положили товар в рюкзак и покинули магазин. Украденный шуруповёрт они успели продать случайному знакомому.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.