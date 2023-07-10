В Рязани из сейфа бухгалтерии украли 640 тысяч рублей

В Рязани сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже 640 тысяч рублей. Подробности дела сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

С заявлением о краже крупной суммы денег обратился руководитель коммерческой организации, офис которой находится на улице Островского. Наличность пропала в конце рабочего дня из сейфа бухгалтерии.

Злоумышленник воспользовался тем, что бухгалтер покинула рабочее место, оставив кабинет открытым.

Полицейские установили, что около офиса видео мужчину в медицинской маске. Позднее он выкупил в ближайшем ломбарде заложенные вещи.

Подозреваемого разыскали и задержали. 32-летний житель Рязани ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи денег и оргтехники из офисов.

По версии следствия, рязанец зашёл в кабинет, открыл сейф лежащим на столе ключом и украл наличность. Большую часть денег задержанный потратил на уплату алиментов и личные нужды, часть изъята в ходе следственных действий.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Виновному грозит до 6 лет лишения свободы.