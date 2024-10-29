Вторник, 29 октября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Рязани из гаража изъяли 23 тысячи поддельных бутылок водки и виски

Дата публикации

Валерия Мединская

В Рязани из гаража изъяли более 15 тысяч литров или 23 тысячи бутылок нелегального алкоголя. Подробности сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

Операцию проводили сотрудники управления экономической безопасности при силовой поддержке Росгвардии. Как итог — задержаны двое мужчин 39 и 54 лет. Суррогатный алкоголь обнаружен в гараже и на складе в Московском районе города.

Общая стоимость изъятого алкоголя составила более 5,8 млн рублей. Спиртосодержащая продукция передана на ответственное хранение уполномоченной организации.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавлтвают возможных соучастников преступления.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Wildberries прокомментировали разборки на рязанском складе

Сторона конфликта высказала свою версию произошедшего 28 октября.
Новости Рязани и области

В Рязани за взятки осудят бывшего инспектора технадзора регионального ГИБДД

Взятки полицейский получал от индивидуальных предпринимателей и юрлиц.
Новости Рязани и области

Павел Малков: Рязанская область имеет огромный потенциал в туристической сфере

Губернатор на заседании Правительства региона обозначил ряд приоритетных задач и заявил о кадровых решениях.