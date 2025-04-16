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Общество

В Рязани IT-специалисты лидируют по уровню удовлетворённости зарплатой — SuperJob

Алексей Самохин

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди трудоустроенных жителей Рязани из числа экономически активного населения.

Среди всех профессиональных групп наибольшее число довольных своей зарплатой оказалось среди программистов — 39%.

На втором месте — инженеры-проектировщики: 34% из них сообщили об удовлетворённости своим доходом.

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Третью строчку заняли представители среднего и высшего менеджмента — довольны заработком 3 из 10 топ-менеджеров и руководителей отделов.

В пятёрку профессий с наибольшей удовлетворённостью доходом также вошли медицинские работники (28%) и квалифицированные рабочие (25%).

Реже всего о довольстве зарплатой сообщают менеджеры по рекламе — только 6%. Также низкий уровень удовлетворённости наблюдается среди секретарей и офис-менеджеров (доволен лишь каждый десятый), а также среди менеджеров по работе с клиентами — только каждый девятый.

Период проведения опроса: с 14 марта по 8 апреля 2025 года.

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