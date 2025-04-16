В Рязани IT-специалисты лидируют по уровню удовлетворённости зарплатой — SuperJob

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди трудоустроенных жителей Рязани из числа экономически активного населения.

Среди всех профессиональных групп наибольшее число довольных своей зарплатой оказалось среди программистов — 39%.

На втором месте — инженеры-проектировщики: 34% из них сообщили об удовлетворённости своим доходом.

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Третью строчку заняли представители среднего и высшего менеджмента — довольны заработком 3 из 10 топ-менеджеров и руководителей отделов.

В пятёрку профессий с наибольшей удовлетворённостью доходом также вошли медицинские работники (28%) и квалифицированные рабочие (25%).

Реже всего о довольстве зарплатой сообщают менеджеры по рекламе — только 6%. Также низкий уровень удовлетворённости наблюдается среди секретарей и офис-менеджеров (доволен лишь каждый десятый), а также среди менеджеров по работе с клиентами — только каждый девятый.

Период проведения опроса: с 14 марта по 8 апреля 2025 года.