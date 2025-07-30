В Рязани ищут водителя, спровоцировавшего ДТП с пострадавшими

29 июля, около 18:20, в районе дома №12 по улице Промышленной в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, создал помеху для движения автомобилю «Шевроле Нива», за рулём которого находилась 63-летняя местная жительница.

В результате манёвра «Шевроле Нива» съехала с проезжей части и врезалась в металлический столб.

В аварии пострадала водитель автомобиля, а также трое пассажиров — 43-летний взрослый, 8-летний и 4-летний дети. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП и личность водителя, спровоцировавшего аварию.