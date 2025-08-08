Пятница, 8 августа, 2025
19.3 C
Рязань
Общество

В Рязани ищут организаторов для проекта студенческого наставничества школьного КВН «Лига первых»

Валерия Мединская

Для реализации проекта Студенческое наставничество школьного КВН «Лига Первых» ищут организаторов. Проект реализует РГУ имени С. А. Есенина при грантовой поддержке «Росмолодёжь. Гранты».

В рамках проекта планируется проведение обучения наставников, которые будут работать непосредственно со школьными командами, а также фестиваля школьных команд КВН и сезонных игр.

Участникам предлагают:
• Создать программу студенческого наставничества над школьными командами КВН
• Поддерживать школьные команды КВН
• Открыть Официальную детскую лигу КВН Рязанской области

Если ты хочешь принять участие в организации фестиваля школьных команд КВН, который пройдет в сентябре в селе Константиново, а также помогать в организации и проведении игр, заполняй заявку по ссылке.

16+

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности.

Последние новости

Власть и политика

В Рязанской области определен порядок размещения партий в избирательном бюллетене

В пятницу, 8 августа, в Избирательной комиссии Рязанской области прошла жеребьёвка, по результатам которой определена последовательность размещения наименований политических партий и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене.
Общество

Новый 25-этажный дом начали строить в Рязани

Дом на 480 квартир построят из монолитного железобетона. На первом этаже здания разместятся коммерческие помещения. 
Новости России

Депутат Гусев предложил ввести уроки самообороны в школах от бойцов СВО

Бойцы, возвращающиеся из зоны спецоперации, могут делиться боевым опытом со школьниками на уроках самообороны. Такую идею озвучил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
Происшествия

В Рязани подросток на мотоцикле столкнулся с BMW

В результате столкновения несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы
Происшествия

В Рязани вновь объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей города просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам.
Транспорт и дороги

В Рязани ограничат парковку на 2-м Мервинском проезде

Работы по установке знаков планируется завершить до конца 2025 года.
Новости Касимова

Прокуратура через суд требует отремонтировать дорогу в Касимовском районе

Ранее прокуратура уже направляла представление руководителю Дирекции дорог Рязанской области с требованием устранить нарушения, но необходимые меры не были приняты.
Культура и события

Фестивальная площадка «Неба России» начинает работу 

До 22 часов для зрителей запланированы музыка, мастер-классы, крафт-маркет, фуд-корты, активности для всей семьи.