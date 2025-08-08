В Рязани ищут организаторов для проекта студенческого наставничества школьного КВН «Лига первых»

Для реализации проекта Студенческое наставничество школьного КВН «Лига Первых» ищут организаторов. Проект реализует РГУ имени С. А. Есенина при грантовой поддержке «Росмолодёжь. Гранты».

В рамках проекта планируется проведение обучения наставников, которые будут работать непосредственно со школьными командами, а также фестиваля школьных команд КВН и сезонных игр.

Участникам предлагают:

• Создать программу студенческого наставничества над школьными командами КВН

• Поддерживать школьные команды КВН

• Открыть Официальную детскую лигу КВН Рязанской области

Если ты хочешь принять участие в организации фестиваля школьных команд КВН, который пройдет в сентябре в селе Константиново, а также помогать в организации и проведении игр, заполняй заявку по ссылке.

16+