В Рязани ищут очевидцев трёх серьёзных ДТП

Очевидцев трёх серьёзных ДТП в Рязани ищут сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

16 мая в 00.50 у строения № 1 на Южном промузле неизвестный автомобиль сбил 22-летнего велосипедиста. Молодой человек получил травмы.

17 сентября в 22:09 на 505-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо» неустановленный водитель сбил насмерть пешехода, личность которого устанавливается.

13 июля в 00:05 вблизи дома № 34 по улице Центральная 57-летний житель Рязани, управляя автобусом «ПАЗ», совершил наезд 58-летнего местного жителя. Пешеход погиб.

Очевидцев ДТП просят звонить по телефону: (4912) 29-72-56.