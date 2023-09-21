Четверг, 21 сентября, 2023
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В Рязани ищут очевидцев трёх серьёзных ДТП

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Изображение от prostooleh на Freepik

Очевидцев трёх серьёзных ДТП в Рязани ищут сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

16 мая в 00.50 у строения № 1 на Южном промузле неизвестный автомобиль сбил 22-летнего велосипедиста. Молодой человек получил травмы.

17 сентября в 22:09 на 505-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо» неустановленный водитель сбил насмерть пешехода, личность которого устанавливается.

13 июля в 00:05 вблизи дома № 34 по улице Центральная 57-летний житель Рязани, управляя автобусом «ПАЗ», совершил наезд 58-летнего местного жителя. Пешеход погиб.

Очевидцев ДТП просят звонить по телефону: (4912) 29-72-56.

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