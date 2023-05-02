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Вторник, 2 мая, 2023

В Рязани ищут очевидцев наезда на пешехода на улице Черновицкой

Сотрудники Следственного управления УМВД России по Рязанской области ищут свидетелей случившегося происшествия.

21 февраля 2023 года в 23:20 в городе Рязани возле дома № 27 на улице Черновицкой произошло ДТП: 56-летний местный житель, управляя автомобилем «ТОЙОТА РАВ4», сбил 45-летнего прохожего, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате инцидента пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

Всех, кто располагает информацией об этом происшествии, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корп. 1.

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