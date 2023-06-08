Четверг, 8 июня, 2023
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В Рязани ищут очевидцев ДТП 5 июня с участием ГАЗели и машины скорой помощи

Татьяна Проводина
Фото из группы ДТП | Аварии | Рязань ВКонтакте

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев крупной дорожной аварии, в которой пострадали 5 человек.

Резонансное ДТП произошло около 10 утра 5 июня 2023 года возле дома 51/2 по Московскому шоссе в Рязани. Предварительно, столкнулись ГАЗель, за рулём которой находился 32-летний мужчина, и ГАЗ скорой помощи под управлением 59-летнего водителя.

Водитель, 52-летний и 74-летний пассажиры скорой помощи были госпитализированы с травмами. Водитель и 18-летняя пассажирка автомобиля ГАЗели также пострадали, им оказали медпомощь. Отмечается, что машина скорой помощи двигалась с включёнными спецсигналами.

Всех, кто располагает информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 к1.

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