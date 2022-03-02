В Рязани ипотека на новостройки доступна под 4,7%

Процентная ставка на ипотеку для рязанских семей с детьми пока не выросла. Об особенностях получения ипотеки в новых условиях рассказали в «Северной Компании».

— За ростом ставки ЦБ, выросли ставки на ипотеку однако это не повод отказываться от запланированной покупки жилья. Программы ипотеки с господержкой по прежнему действует льготная семейная ипотека под 4,7%, — говорится в сообщении в пресс-службы рязанского застройщика.

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подтвердил, что одобрение жилищных кредитов по госпрограммам продолжается и в настоящее время:

— Хочу напомнить нашим гражданам о том, что льготные ипотечные программы у нас продолжают действовать — это и ипотека под 7%, и семейная, и дальневосточная, и сельская ипотека.

Как отметила специалист по кредитованию «Северной Компании» Елена Сеняева, вчера одна рязанская семья получила одобрение от Сбербанка на ипотеку под низкий процент.

— Недвижимость остается надежным способом сохранить деньги. Мы прогнозируем, что рост цен на недвижимость в России будет однозначно выше 5%, значит жилье купленное сейчас окажется крайне выгодным приобретением. Это относится в основном к новостройкам на высокой степени готовности, так как ставки на ипотеку во «вторичке» вдвое выше чем льготная ставка на ипотеку в строящихся домах, — говорится в сообщении «Северной Компании».

В этом году «Северная компания» сдает последний дом в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, кирпичный дом в ЖК «Юный» и новые подъезды в ЖК «Метропарк» на берегу Трубежа



