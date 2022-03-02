В Рязани ипотека на новостройки доступна под 4,7%

Процентная ставка на ипотеку для рязанских семей с детьми пока не выросла. Об особенностях получения ипотеки в новых условиях рассказали в «Северной Компании».
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подтвердил, что одобрение жилищных кредитов по госпрограммам продолжается и в настоящее время:
Как отметила специалист по кредитованию «Северной Компании» Елена Сеняева, вчера одна рязанская семья получила одобрение от Сбербанка на ипотеку под низкий процент.
В этом году «Северная компания» сдает последний дом в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, кирпичный дом в ЖК «Юный» и новые подъезды в ЖК «Метропарк» на берегу Трубежа