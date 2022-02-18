В Рязани инвалиды прошли обучение для работы с маломобильными гражданами

Рязанская области запустила пилотный проект привлечения инвалидов для помощи маломобильным гражданам. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Хубезов.

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Может ли человек, имеющий ментальные (психические) нарушения, кто сам часто нуждается в постороннем уходе, оказывать помощь престарелым людям и инвалидам? Звучит неправдоподобно, но оказывается может. И весьма эффективно.⠀

Вчера вместе с ректором РязГМУ Роман Калинин принял участие в круглом столе, посвящённому этой социальной инициативе. Инклюзивная реабилитация инвалидов в настоящий момент является одной из самых современных и эффективных концепций. Выстраивание взаимоотношений по принципу «равный-равному» — когда выздоравливающий оказывает помощь больному и тем самым, помогает и себе, и более тяжелому пациенту, доказал свою эффективность.

Уже сегодня 6 ребят-инвалидов прошли обучение, часть из них устраиваются на работу в интернат, где будут ухаживать за пожилыми и инвалидами. Другие — решили стать волонтерами. В 2022 году ещё 5 человек хотят пройти обучение и посвятить себя уходу за маломобильными гражданами.⠀

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Горжусь, что пилотный проект реализован именно у нас в регионе, и за несколько лет стал не просто проектом, а программой межведомственного взаимодействия — РязГМУ, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства здравоохранения, пациентских организаций и др.