В Рязани иностранец забрался через окно в квартиру на третьем этаже и украл отбойный молоток

Сотрудники Управления угрозыска УМВД по Рязанской области и отдела МВД по Советскому району Рязани по горячим следам раскрыли кражу отбойного молотка из квартиры. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Подозреваемый забрался в помещение на третьем этаже через окно.

20-летняя учащаяся одного из учебных заведений города заявила в полицию о краже из её квартиры в доме на улице Сенной. Незадолго до происшествия девушка с помощью родственников купила эту квартиру, там шёл ремонт. Заглянув в квартиру для проверки хода работ, девушка обнаружила пропажу дорогого отбойного молотка.

Полицейские опросили жильцов дома и выяснили, что неизвестный с предметом, похожим на отбойный молоток, двигался в сторону строящегося недалеко дома. Оперативники задержали злоумышленника – им оказался 35-летний гражданин одной из стран Закавказья, работавший на стройке.

Ранее мужчина проживал в этой квартире с сожительницей. Некоторое время назад подозреваемый начал работать на соседней стройке и заметил приоткрытое окно в своём бывшем жилище. Тогда он задумался о краже.

Около 5 часов утра по трубам мужчина залез на третий этаж и, проникнув в квартиру и увидев пустые комнаты, понял, что у жилища сменился владелец. Подозреваемый взял самое ценное, что там было – отбойный молоток, и вышел через дверь. Продать инструмент он не успел.

Похищенное изъяли сотрудники полиции и вернули владелице. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.