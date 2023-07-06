Четверг, 6 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани иностранец-педофил получил 20 лет колонии

7info
Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

В Рязани суд приговорил иностранного гражданина 1995 года рождения к 20 годам колонии строго режима. Суд признал мужчину виновным в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п.«б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

По информации пресс-служба регионального следственного управления СК РФ, преступления приезжий совершил в январе 2022 года. Со своей жертвой педофил познакомился в социальной сети.

Заявление в полицию сделала мать девочки, узнавшая о происходящем.

Приговор иностранцу-педофилу вступил в законную силу.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязанской БСМП оборудовали площадку для посадки вертолёта санавиации

Сама вертолётная площадка около приёмного отделения больницы была готова давно, проблема была в крыше здания

Министры правительства Рязанской области посетили Елатьму

На встрече с активом рабочего поселка Елатьма обсудили вопросы развития муниципального образования и наметили пути решения острых вопросов.

13-летняя школьница пропала после разговора с матерью об электронной сигарете

Мама отругала девочку, провела профилактическую беседу о вреде курения.

Полиция сообщила подробности ДТП с грузовиками под Рязанью

В результате ДТП с грузовиками на автодороге Рязань — Пронск — Скопин пострадал человек, сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

В семье каждого четвертого россиянина есть родственники с болезнями сердца — опрос

При этом более половины жителей российских городов никогда не проходили кардио-чекапы — медицинские осмотры, предназначенные для оценки здоровья сердечно-сосудистой системы.

Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Питере

Бойцы ЧВК «Вагнер», по данным Лукашенко, остаются в своих лагерях.

Миронов обвинил Центробанк в девальвации рубля

Так Миронов прокомментировал заявление первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой о причинах падения курса рубля.

«Ростелеком» устраняет 60% неполадок сети незаметно для клиентов и еще почти 30% — дистанционно

И только в каждом десятом случае требуется выезд инженера технической службы для помощи абоненту на месте.

Специалисты оценили вред лесам Рязанской области от непарного шелкопряда

В 2023 году наблюдается пик численности непарного шелкопряда в Мещёре.

В июне 2023 в Рязанской области родились Спартак и Феврония

Главное управление ЗАГС Рязанской области рассказало о редких и часто встречающихся именах, которые рязанцы давали новорождённым детям

Приговор суда, оправдавшего рязанца по делу об убийстве, вступил в силу

Коллегия присяжных приняла единодушное решение о невиновности подсудимого

Симптомы инфаркта и инсульта, при которых нужно срочно к врачу

Клинические проявления инфаркта и инсульта у мужчин и женщин не отличаются, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. 
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации