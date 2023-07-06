В Рязани иностранец-педофил получил 20 лет колонии

В Рязани суд приговорил иностранного гражданина 1995 года рождения к 20 годам колонии строго режима. Суд признал мужчину виновным в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п.«б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

По информации пресс-служба регионального следственного управления СК РФ, преступления приезжий совершил в январе 2022 года. Со своей жертвой педофил познакомился в социальной сети.

Заявление в полицию сделала мать девочки, узнавшая о происходящем.

Приговор иностранцу-педофилу вступил в законную силу.