Четверг, 20 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В центре Рязани 42-летняя женщина пострадала от наезда иномарки. Предварительные данные привели в Управлении МВД по Рязанской области.

ДТП произошло 19 октября около 6:50 возле дома 6 по улице Циолковского. За рулём Datsun on-DO находился 34-летний житель Рязанской области. Автомобиль наехал на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину доставляли в медучреждение. Проводится проверка случившегося.

Днём ранее на этом же переходе произошла ещё одна авария – легковушка сбила пешехода и въехала в автобус.

В Рязани иномарка сбила женщину на пешеходном переходе
В Рязани иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

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