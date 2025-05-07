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Общество

В Рязанской области объявили отбой угрозы атаки БПЛА, которая действовала сутки

Анастасия Мериакри

В Рязани и Рязанской области объявили отбой угрозы атаки БПЛА. Угроза действовала более суток.

Угроза атаки была объявлена в Рязани и Рязанской области МЧС 6 мая в 20:28. Опасность действовала сутки. Отбой угрозы объявили 7 мая в 21:43.

Напомним, во вторник, 6 мая, после 18:40 средствами ПВО на территории РФ были перехвачены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа. Над Рязанской областью — два.

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