В Рязани и Касимове появятся городские туалеты и фестивальные площадки.

Рязань и Касимов победили в конкурсе «Ростуризма». Теперь в двух городах появится туристическая навигация. Предприниматели получат субсидию на приведение вывесок и рекламы к единому стилю. Об этом сообщает Главархитектура Рязанской области.

В Рязани в Соборном парке, на Лыбедском бульваре, на улицах Павлова и Новослободская установят комфортные уличные туалеты. На Лыбедском бульваре будут развивать ярмарочные и выставочные площадки. Также в областном центре появятся навесы с информацией о достопримечательностях. Там можно будет зарядить гаджеты, припарковать велосипед и отдохнуть.

В Касимове оборудуют смотровые площадки на набережной. Там также появятся уличные туалеты и система навигации.