В Рязани хотят открыть музейный центр в районе улицы Почтовой

20 апреля глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела личный прием граждан, сообщила пресс-служба РГД.

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К главе обратились представители трех рязанских частных музеев – кузнечного мастерства, мира кукол и интерактивного музея сказки «Забава». Инициатор встречи Марина Данилова рассказала об идее организовать на базе трех этих музеев единый центр вблизи Почтовой улицы, где проводились бы интерактивные программы для разанцев и гостей города. Для этого музеям необходимо дополнительное помещение.

– Ваш проект рассчитан на повышение туристической привлекательности Рязани, – отметила Татьяна Панфилова. Она поддержала идею рязанцев и предложила встретиться с новым начальником городского управления культуры Ольгой Голевой, чтобы обсудить все детали.

Татьяна Панфилова рассказала, что в ближайшее время в администрации состоится встреча с представителями частных музеев, где будет возможность представить концепцию музейного центра.