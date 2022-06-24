В Рязани группа подростков жестоко избила случайных прохожих

Московским межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области в отношении трех подростков в возрасте 16-17 лет возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, в отношении двух лиц (п.п. «а», «б» ч.3 ст.111 УК РФ).

По данным следствия, 9 мая 2022 года на одной из улиц областного центра подростки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, под надуманным предлогом инициировали конфликт с двумя прохожими, в ходе которого жестоко избили мужчин, после чего скрылись с места преступления. Потерпевшим оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователями назначен ряд экспертиз, проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.