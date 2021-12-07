В Рязани готовы пристройки ещё к двум детским садам

7 декабря Николай Любимов посетил рязанские детсады №7 и №149, в которых возвели новые пристройки для детей ясельного возраста. Объекты строились в рамках нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В осмотре пристроек приняли участие глава Минстроя Рязанской области Вячеслав Меньшов, министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, и. о. главы администрации Рязани Алексей Пустовалов, заведующие учреждениями, подрядчики.

Оба детских сада находятся в микрорайоне Дашково-Песочня. Строительство пристроек к основным зданиям началось в 2020 году. На строительство направили как федеральные, так региональные и муниципальные средства. Стоимость строительства превысила 150 млн руб. Новые пристройки позволят принять детским садам по 80 новых воспитанников.

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Осмотрев пристройки, губернатор Любимов отметил, что для детей созданы все необходимые условия. Он отметил, что работа над пристройками велась в совместном обсуждении и в постоянном контроле со стороны властей и общественности. В каждом из учреждений реализованы проекты. В детском саду №149 оборудовали мультисенсорную комнату для занятий с педагогом-психологом. В детском саду №7 реализовали собственный проект «Мой город», который включает в себя 12 развивающих панелей и позволяет с пользой организовать пространство.

– Впечатления замечательные, всё сделано индивидуально, с любовью и душой, что важно, – сказал глава региона. – По нацпроекту «Демография» мы третий год строим детские сады и пристройки к ним. За текущий год удалось выполнить серьезную работу. У нас рекордное количество — 900 мест, которые вводим для детей ясельного возраста. Порядка 400 мест остается в Рязани дефицит, конечно, мы должны вопрос в ближайшее время решить. Темпы сами за себя говорят. На очереди еще два садика №99 и №110, которые отставали по темпам, надеюсь, строители нагонят и к концу года сдадут – это наша серьезная и важная задача