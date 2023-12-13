Среда, 13 декабря, 2023
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В Рязани готовы к работе десять катков

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Фото: сайт администрации
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В Рязани залиты и готовы к работе десять катков. Всего в городе планируют организовать 27 ледовых площадок, сообщает мэрия.

К 13 декабря в Рязани действуют катки по следующим адресам: на территории школ №29, №53, №72, рядом с Дворцом детского творчества и спортивной школой «Химик».

Хоккейные коробки открыты на улицах:

  • Соколовская, дом №3 корпус 2;
  • Интернациональная, дом №24 корпус 1;
  • Зубковой, дом №30б;
  • 6-я Линия, дом №4а;
  • Стройкова дом №63/73;
  • Гагарина, дом №85.

Также катки готовят на ЦСК и «Локомотиве».

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