В Рязани готовы к работе десять катков

В Рязани залиты и готовы к работе десять катков. Всего в городе планируют организовать 27 ледовых площадок, сообщает мэрия.
К 13 декабря в Рязани действуют катки по следующим адресам: на территории школ №29, №53, №72, рядом с Дворцом детского творчества и спортивной школой «Химик».
Хоккейные коробки открыты на улицах:
- Соколовская, дом №3 корпус 2;
- Интернациональная, дом №24 корпус 1;
- Зубковой, дом №30б;
- 6-я Линия, дом №4а;
- Стройкова дом №63/73;
- Гагарина, дом №85.
Также катки готовят на ЦСК и «Локомотиве».