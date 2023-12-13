В Рязани готовы к работе десять катков

В Рязани залиты и готовы к работе десять катков. Всего в городе планируют организовать 27 ледовых площадок, сообщает мэрия.

К 13 декабря в Рязани действуют катки по следующим адресам: на территории школ №29, №53, №72, рядом с Дворцом детского творчества и спортивной школой «Химик».

Хоккейные коробки открыты на улицах:

Соколовская, дом №3 корпус 2;

Интернациональная, дом №24 корпус 1;

Зубковой, дом №30б;

6-я Линия, дом №4а;

Стройкова дом №63/73;

Гагарина, дом №85.

Также катки готовят на ЦСК и «Локомотиве».