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В Рязани готовятся к заключительной игре сезона КВН

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Алексей Самохин

В Рязани участники готовятся к заключительной игре Официальной Рязанской лиги МС КВН. Об этом сообщает страница Лиги ВКонтакте.

Игра пройдёт в воскресенье, 17 ноября, на сцене Рязанского дворца молодёжи. Начало — в 18.00. Возрастное ограничение: 6+.

За звание победителей сезона будут бороться команды «Семь раз» (Тульская область), «Лазурные драконы» (Луховицы), «Мы отыграем» (Рязань, РГУ имени С. А. Есенина), «Собаки Павлова» (Рязань, РязГМУ имени И. П. Павлова).

Проведёт финал квщица из высшей лиги Дарья Чепасова (команда «Бомонд», Челябинск).

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При поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».

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