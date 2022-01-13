В Рязани готовят проект межевания территории в границах улиц Грибоедова, Есенина, Кальная и проезда Грибоедова

12 января глава Рязани Юлия Рокотянская провела совещание по проекту межевания территории в границах улиц Грибоедова, Есенина, Кальная и проезда Грибоедова. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

В обсуждении вопроса приняли участие представители администрации Рязани и сотрудники аппарата городской Думы.

Проект межевания разработан для определения образуемых и изменяемых границ земельных участков, расположенных в границах данной территории, и дальнейшего резервирования территории общего пользования.

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В дальнейшем вопрос будет вынесен на публичные слушания. Окончательное решение будет приниматься с учётом мнения жителей города.