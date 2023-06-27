В Рязани Госавтоинспекция выявила пешеходов-нарушителей

Вчера, 26 июня, в рамках мер по снижению аварийности на дорогах, Госавтоинспекция провела комплексные мероприятия «Пешеход». Целью этих мероприятий было уменьшение количества аварий, в которых участвуют пешеходы, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В ходе рейда Госавтоинспекторами было выявлено 16 нарушений, совершенных пешеходами.

Пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения и должны соблюдать определенные правила. Они должны переходить проезжую часть только по пешеходным переходам или, если их нет, то по перекресткам, оценивая скорость и расстояние до приближающегося автомобиля.

Основными нарушениями Правил дорожного движения, совершаемыми пешеходами, являются переход проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода, нахождение на проезжей части без цели перехода и отсутствие световозвращающих элементов при движении в темное время суток.

Нарушения, совершаемые пешеходами, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до гибели. Поэтому важно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

Кроме того, для безопасности пешеходов необходимо улучшать состояние дорожной инфраструктуры, в том числе обеспечивать наличие пешеходных переходов и тротуаров, а также освещение на дорогах в темное время суток.

Нарушения ПДД не только угрожают безопасности пешеходов, но и могут привести к штрафам и лишению прав. Поэтому важно соблюдать правила дорожного движения, не только для собственной безопасности, но и для безопасности других участников дорожного движения.