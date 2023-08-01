В Рязани Госавтоинспекция проводит рейд по автобусам

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязани комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности.

Госавтоинспекция обращается к водителям, осуществляющим пассажирские перевозки: будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила дорожного движения, не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии, будьте внимательны к другим участникам дорожного движения, строго следите за техническим состоянием своего транспортного средства, проводите своевременное техническое обслуживание и ремонт.