В Рязани горели торговое помещение на улице Новосёлов и дачный дом

За сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали два пожара. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

20 февраля в 21:24 поступило сообщение о пожаре в торговом помещении на улице Новосёлов в Рязани. В тушении участвовали 7 человек и 2 единицы техники. Огонь повредил оборудование на площади около 6 квадратных метров.

21 февраля в 16:26 поступило сообщение о пожаре в дачном доме в СТ «Восход» в Рязани. В ликвидации возгорания были задействованы 6 человек и 2 единицы техники. Дом повреждён огнём по всей площади — 25 квадратных метров.

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По предварительной информации, причиной пожара в дачном доме стала неисправность дымохода печи. Если это подтвердится, то данный случай станет 28-м пожаром, произошедшим в этом году из-за неисправности печного оборудования.