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В Рязани горела хозпостройка, в Касимовском районе сгорел гараж с машиной

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Алексей Самохин

За минувшие сутки на территории Рязанской области зарегистрировано 7 пожаров, люди не пострадали. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В Кораблинском и Рязанском районах горел мусор.

Два пожара зарегистрировано в Рязани. На проезде Шабулина пожарные ликвидировали загорание хозяйственной постройки. К тушению привлекались 2 единицы техники и 6 человек. На Касимовском шоссе огнём повреждена входная дверь в квартире, на месте работали 10 огнеборцев, 2 единицы техники.

В Касимовском районе сгорел гараж с автомобилем. Пожар случился в посёлке Крутоярский. К ликвидации привлекались 3 единицы техники и 9 человек.

Также хозпостройка сгорела в селе Кисьва Пронского района. В Ряжском районе ликвидировано загорание в нежилом здании на площади 20 квадратных метров.

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