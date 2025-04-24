Пожарно-спасательные подразделения Рязанской области за сутки ликвидировали 50 возгораний, сообщает региональное управление МЧС. В результате происшествий один человек получил травмы.

47 случаев связаны с загоранием сухой травы и мусора. Три пожара имели техногенный характер.

Так, 22 апреля в 17:52 в деревне Слободка Михайловского округа произошло возгорание в жилом секторе. В результате пожара уничтожены два частных дома. Общая площадь возгорания составила 161 квадратный метр. В тушении участвовали 10 человек и 4 единицы техники. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в электросети.

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В ночь на 23 апреля, в 1:04, поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в посёлке Зеленево Рязанского района. Возгорание ликвидировали 19 пожарных при поддержке 7 единиц техники. Площадь пожара составила 342 квадратных метра. Предварительная причина — аварийные явления в электросети.

Спустя 14 минут, в 1:18, загорелось складское помещение на улице 2-я Прудная в Рязани. Повреждена кровля на площади 20 квадратных метров. К тушению привлекались 10 спасателей и 3 единицы техники.