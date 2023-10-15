В Рязани горел автомобиль, в Ряжске — баня

За сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидировано 3 пожара, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

13 октября в 19.55 в Ряжске загорелась баня. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Тушили 7 человек, 4 единицы техники.

В 21.57 поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в деревне Серебрянь Михайловского района. В тушении участвовало 10 человек, 5 единиц техники. Площадь пожара — 144 квадратных метра.

14 октября в 16.12 в Рязани загорелся автомобиль. Машину тушили 9 человек, 2 единицы спецтехники.