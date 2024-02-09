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В Рязани голодные брошенные питбули в борьбе за еду загрызли одного из псов

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В Рязани брошенные голодные питбули подрались за еду, как итог — один из псов погиб. О ситуации рассказали в городской службе по контролю за безнадзорными животными. Пост опубликован в группе организации ВКонтакте.

Сообщается, что животные живут в кафе «Мангальная», прежний хозяин бросил собак. Некоторое время их подкармливала девушка. Она сообщила сотрудникам службы о сложившейся ситуации.

Сейчас животные находятся в плохом состоянии, им необходимо лечение. Решается вопрос о размещении собак в приюте. Волонтёры просят помочь рязанцев финансово. Средства можно переводить на карту Сбербанка 2202 2063 7644 1890, держатель Светлана Викторовна В.

В Рязани голодные брошенные питбули в борьбе за еду загрызли одного из псов
В Рязани голодные брошенные питбули в борьбе за еду загрызли одного из псов

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