В Рязани футбольные ворота убили 17-летнего парня

В Рязани во время игры в футбол погиб 17-летний парень. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

ЧП произошло вечером в четверг, 5 июня. Подростки играли в футбол на улице, в какой-то момент на юного рязанца упали незакреплённые ворота. Молодой человек получил травму, от которой скончался.

— В рамках уголовного дела следователями СК будут установлены все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении Следкома.