В Рязани фигуранты дела о мошенничестве с коммунальной техникой получили реальные сроки и штрафы

В Рязани вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств при закупке спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Трое фигурантов, входивших в преступную группу, приговорены к реальным срокам заключения, также им назначили штрафы. Ранее по этому же делу был осуждён экс-советник бывшего вице-губернатора Владимир Арцыбашев.

Следствие и суд установили, что в период с июля по декабрь 2020 года экс-начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак, а также руководители коммерческих структур Артур Сидоров и Евгений Алексеев сфальсифицировали документы при закупке шести комбинированных машин. В результате их действий техника была приобретена по искусственно завышенной стоимости, а из бюджетов разных уровней похищено свыше 15 млн рублей.

Фурфурак получил четыре года колонии и штраф в размере 400 тыс. рублей. Сидорову назначено три года и шесть месяцев лишения свободы с выплатой 500 тыс. рублей штрафа. Алексееву суд определил четыре года колонии и штраф в 500 тыс. рублей.

Фигуранты дела будут отбывать срок в колониях общего режима.