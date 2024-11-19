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В Рязани ещё три дороги прошли приёмку после ремонта

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Валерия Мединская

19 ноября комиссия в составе представителей мэрии Рязани, Дирекции благоустройства города и подрядной организации провела приёмку трёх дорог, на которых проводился ремонт в этом году.

Улица Щорса отремонтирована на протяжении 959 метров. На ней заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, сделаны примыкания в местах пересечений с другими улицами, поставлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка. На улице 5-й район поселка Борки уложено асфальтобетонное покрытие проезжей части на протяжении 610 метров, сделаны примыкания в местах пересечений с другими улицами. На этих улицах работы приняты без замечаний.

Дублер улицы Костычева отремонтирован на протяжении 468 метров. Здесь заменено асфальтобетонное покрытие, выполнены примыкания, отремонтирован тротуар, сделаны парковки, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. В местах пешеходных переходов сделаны монолитные искусственные неровности. На зеленых зонах подсыпан плодородный грунт и проведена пересадка живой изгороди.

Работы приняты, но комиссия отметила оставленный строительный мусор. Подрядчик уберет его в течение ближайших дней.

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