Четверг, 16 ноября, 2023
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В Рязани две девушки заключили контракты на службу в зоне СВО

7info
Фото: Минобороны РФ

В Рязани заключили контракты для участия в специальной военной операции две девушки, рассказал в эфире телеканала ТКР начальник пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Зайцев.

По словам Зайцева, отбор девушек более строгий, чем мужчин. В приоритете люди с медицинским образованием — врачи, медсёстры.

Женщины, заключившие контракт, служат медицинскими сёстрами, фельдшерами. Обе прибыли в часть.

В Рязани пункт отбора на военную службу по контракту находится в здании бывшего военного училища связи на улице Каширина.

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