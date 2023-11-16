В Рязани две девушки заключили контракты на службу в зоне СВО

В Рязани заключили контракты для участия в специальной военной операции две девушки, рассказал в эфире телеканала ТКР начальник пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Зайцев.
По словам Зайцева, отбор девушек более строгий, чем мужчин. В приоритете люди с медицинским образованием — врачи, медсёстры.
Женщины, заключившие контракт, служат медицинскими сёстрами, фельдшерами. Обе прибыли в часть.
В Рязани пункт отбора на военную службу по контракту находится в здании бывшего военного училища связи на улице Каширина.