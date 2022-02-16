В Рязани два 16-летних подростка катались на мотоциклах без прав

В Рязани на площади Свободы полиция остановила двух 16-летних подростков, которые управляли мотоциклами без прав, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники ППС заметили, что манера езды юношей на мотоциклах «JMC» и «АТАКI» отличалась от той, что обладает водитель мототранспорта, знающий и соблюдающий правила безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что молодым людям по 16 лет — они не обладают правом на управление транспортным средством.

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Несовершеннолетние были переданы сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства и оформления протокола об административном правонарушении.