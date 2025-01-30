В Рязани должники выплатили в бюджет более 8 млн рублей

29 января в администрации Рязани состоялось плановое ежеквартальное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины. Совещание прошло под председательством заместителя главы администрации Светланы Горячкиной. В состав комиссии вошли руководители структурных подразделений администрации, сотрудники областной налоговой службы и силовых ведомств региона.

На заседание были приглашены 15 должников с общей задолженностью перед бюджетом в размере 13 114,8 тыс. рублей. Из них:

3 должника по аренде земли с задолженностью 984,5 тыс. рублей,

12 должников по налоговым платежам (НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, УСН) с общей суммой задолженности 12 103,3 тыс. рублей.

Кроме того, были приглашены три работодателя, выплачивающие заработную плату ниже МРОТ, и три работодателя, имеющие задолженность по выплате зарплаты.

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В ходе адресной работы восемь должников полностью или частично погасили задолженность перед бюджетом на сумму 8 080,9 тыс. рублей, в том числе:

два должника по аренде земли – 388,4 тыс. рублей,

шесть должников по НДФЛ – 7 692,5 тыс. рублей.

Со всеми приглашёнными провели индивидуальные беседы, обсудив причины возникновения задолженностей и возможные способы их погашения.

Также прошло заседание рабочей группы межведомственной комиссии Рязанской области по противодействию нелегальной занятости. В его рамках заслушали работодателей, чьи работники в течение девяти месяцев 2024 года получали зарплату ниже установленного минимального размера оплаты труда.