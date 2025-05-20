В Рязани до полуночи отключили воду на нескольких улицах. Об этом сообщает администрация города.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе. С 20.05.2025 15:00 до 21.05.2025 00:00 прекращена подача холодной воды по адресам:

2-й Школьный переулок, д. 1;

Первомайский проспект, д. 60, корп. 1, 64, 64 корп. 1, 64 корп. 2, 64 корп. 3, 66 корп. 1, 66 корп. 2,62 корп. 1 (МБОУ Школа №39 Центр физико-математического образования).