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В Рязани для студентов провели образовательные тренинги

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20 сентября в Центре опережающей профессиональной подготовки Рязанской области прошли образовательные тренинги «Консультационная поддержка» и «Финансовая поддержка», организованные в рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием».

Основными участниками тренингов стали студенты профессиональных учебных заведений, которые проходят обучение по специализации «Банковское дело». На тренинге они получили детальную информацию о бесплатных услугах Центра «Мой Бизнес», которые могут быть актуальны на старте бизнеса.

В числе таких услуг обучение и консультации профильных экспертов, регистрация в качестве самозанятого гражданина либо индивидуального предпринимателя, разработка бизнес-плана, размещение на маркетплейсах. Также слушатели примерили на себя роль предпринимателя, смоделировав с тренером ситуации обращения в Центр «Мой бизнес» за господдержкой.

Мероприятия для студентов провела сертифицированный тренер Корпорации МСП, заместитель руководителя Центра поддержки предпринимательства Агентства развития бизнеса Рязанской области Алла Бушуева. Также перед студентами выступил предприниматель, работающий в сфере производства товаров для новорожденных и их мам, Михаил Артюхин. Он поделился историей создания и развития своего бизнес-проекта, рассказал о том, с какими трудностями столкнулся в процессе ведения деятельности, и призвал слушателей не бояться пробовать себя в чем-то новом.

На мой взгляд, подобные мероприятия очень важно проводить именно для студентов. Формат тренинга позволяет погрузить участника в новую для него среду, познакомить с такой замечательной профессией, как предприниматель, и помогает задуматься о том, что есть много направлений, где можно себя реализовать,

— подвела итог встречи Алла Бушуева.
В Рязани для студентов провели образовательные тренинги
В Рязани для студентов провели образовательные тренинги

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