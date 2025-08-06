В Рязани директор супермаркета присвоила 150 тысяч рублей, чтобы сделать ставки на спорт

Сотрудники отдела экономической безопасности МВД по Железнодорожному району Рязани установили, что 38-летняя жительница города, руководившая одним из местных супермаркетов, подозревается в присвоении части выручки торговой точки.

По данным полиции, из кассы магазина исчезли 150 тысяч рублей. В ходе проверки выяснилось, что к хищению причастна сама директор. Женщина была задержана.

Предварительно установлено, что подозреваемая увлеклась ставками на спортивные события. Из-за проигрышей она лишилась личных сбережений и средств на повседневные нужды. Надеясь поправить финансовое положение, подозреваемая внесла ложные сведения в документы при сдаче инкассации и незаметно присвоила часть выручки. Планировала увеличить сумму с помощью ставок и затем вернуть деньги в кассу, но задуманное не удалось.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.